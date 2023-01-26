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Удаление сосулек с крыш зданий

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Четверг, 26 января 2023, 10:22 мск

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Срок легализации перепланировок в домах продлен в Москве до конца года

Жители столицы до конца текущего года смогут легализовать без штрафных санкций уже выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«По решению Мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении. Кроме того, на аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания», – цитирует Бирюкова пресс-служба мэра и правительства столицы.

По его словам, согласно действующему законодательству собственник обязан сначала согласовать перепланировку в Мосжилинспекции, получить разрешение, и только после этого может приступать к выполнению утвержденных работ.

«С 21 августа 2020 года согласование переустройства и перепланировки в Москве полностью переведено в электронный формат. Гражданам не нужно лично обращаться в центры госуслуг «Мои документы», а юридическим лицам – в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление можно онлайн на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении», – отметил заместитель мэра.

При обращении с заявлением об оформлении акта о завершенной перепланировке нужно предоставить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ. Для изменений фасада многоквартирного дома потребуется получить согласие других собственников помещений в доме, утвержденное протоколом общего собрания.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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