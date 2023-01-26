В Москве аферист пытался выманить у супружеской пары 12 млн рублей «за закрытие уголовного дела»

В Москве мошенник пытался выманить у супружеской пары крупную сумму, обещая решить вопрос о прекращении производства по уголовному делу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«Обвиняемый решил в корыстных целях воспользоваться полученной от знакомых информацией о том, что супружеская пара жителей столицы являются обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве. Реализуя задуманное, он представился супругам высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, а также сообщил о наличии доверительных отношений с влиятельными должностными лицами, благодаря которым за денежное вознаграждение в размере 12 млн рублей он сможет организовать прекращение в отношении них уголовного преследования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Чтобы создать впечатление о своей осведомленности и возможностях, аферист регулярно сообщал супругам вымышленные сведения о ходе расследования и планируемых процессуальных решениях. Однако те заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы.

Мошенник был задержан при получении первой части требуемой суммы в размере 4,5 млн рублей.

В отношении 52-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, в особо крупном размере).

Свою вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Андрей Дорофеев

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