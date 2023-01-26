Убивший экс-супругу москвич несколько дней слал с ее телефона SMS их общей дочери

Правоохранители задержали жителя столицы, убившего в подмосковных Мытищах бывшую супругу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В ходе допроса мужчина признал вину и сообщил следователю, что 28 декабря 2022 года находился в гостях у бывшей супруги в квартире, где между ними в ходе распития спиртного произошел конфликт. В процессе ссоры он нанес женщине удар чайником по голове, после чего множество раз ножом по туловищу. Затем подозреваемый спрятал тело женщины на балконе и скрылся», – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы создать видимость, что женщина жива и уехала из города, он несколько дней с ее телефона отправлял SMS их общей дочери. Однако через некоторое время родственники жертвы все же обратились к правоохранителям.

«В ходе проведения с подозреваемым следственных действий, он показал, где спрятал тело женщины на балконе. Следователями и криминалистам произведен осмотр места, изъяты пледы, вырезы со штор с веществом бурого цвета. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены допросы», – добавили в СК.

В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»