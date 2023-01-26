Власти Москвы выселяют Сахаровский центр*

Московская мэрия расторгает договор аренды на помещения, которые занимает Сахаровский центр* (признан в РФ иностранным агентом). Об этом говорится в заявлении организации.

«24 января 2023 года Сахаровский центр* получил письмо московского департамента городского имущества, которое извещает нас о прекращении договоров аренды на все наши помещения: здание Центра, Выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной вал. Решение Москомимущества – лишь акт исполнителя. Причиной выселения являются поправки к закону об «иностранных агентах», вступившие в силу 1 декабря прошлого года. Согласно этим новациям, «иностранные агенты» не должны получать никакой государственной поддержки», – сообщили авторы заявления, уточнив, что все помещения центра находились в безвозмездной аренде.

В организации также настаивают, что многие годы бережно использовали пространство, полученное от города. Кроме того, в квартире, расположенной в доме 48б по улице Земляной вал, в котором жил академик Сахаров, хранится его архив. В этом же помещении была создана музейная экспозиция, посвященная жизненному пути ученого.

Помещения были переданы центру в 1993 и 1996 годах.

Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова (Сахаровский центр*) была признана НКО-иноагентом в 2014 году.

Москва, Андрей Дорофеев

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