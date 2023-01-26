Драгоценности на 715 тысяч рублей вынесла уборщица из квартиры в центре Москвы

Сотрудница клининговой компании вынесла из квартиры клиента ювелирные украшения стоимостью 715 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка МВД России.

«Хозяин жилья рассказал полицейским, что он пользуется услугами одной из клининговых компаний. Во время его отсутствия работница данной организации осуществляла плановую уборку и ушла до того, как он вернулся домой. Почти сразу же мужчина обнаружил пропажу драгоценностей», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники угрозыска установили личность уборщицы – это 23-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, временно проживающая в столице.

Женщина была задержана. В ее квартире полицейские изъяли похищенные украшения. Злоумышленница призналась в содеянном, однако объяснить свой поступок не смогла.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража в крупном размере). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Андрей Дорофеев

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