Драгоценности на 715 тысяч рублей вынесла уборщица из квартиры в центре Москвы

Сотрудница клининговой компании вынесла из квартиры клиента ювелирные украшения стоимостью 715 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка МВД России.
«Хозяин жилья рассказал полицейским, что он пользуется услугами одной из клининговых компаний. Во время его отсутствия работница данной организации осуществляла плановую уборку и ушла до того, как он вернулся домой. Почти сразу же мужчина обнаружил пропажу драгоценностей», – говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники угрозыска установили личность уборщицы – это 23-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, временно проживающая в столице.
Женщина была задержана. В ее квартире полицейские изъяли похищенные украшения. Злоумышленница призналась в содеянном, однако объяснить свой поступок не смогла.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража в крупном размере). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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