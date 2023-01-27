Горящий автомобиль заблокировал Северо-Западный тоннель Москвы

Автомобиль загорелся сегодня в одной из «ниток» Северо-Западного тоннеля столицы. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«В Северо-Западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону Третьего транспортного кольца в тоннеле временно остановлено. Рекомендуем водителям выбирать альтернативные маршруты», – говорится в сообщении ведомства.

По данным главного управления МЧС России по Москве, при возгорании никто не пострадал.

Северо-Западный тоннель глубокого заложения был открыт в 2007 году. Он состоит из двух основных «ниток», а также расположенного между ними сервисного тоннеля. Основные тоннели – двухъярусные. Нижние ярусы предназначены для движения поездов Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

О сбоях в работе метро, связанных с возгоранием автомобиля на верхнем ярусе тоннеля, не сообщалось.

Москва, Андрей Дорофеев

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