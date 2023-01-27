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Пятница, 27 января 2023, 11:58 мск

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В Москве задержан мужчина, застреливший 10 лет назад посетителя кафе

Правоохранители задержали мужчину, который более 10 лет назад застрелил посетителя кафе на юге Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Речь идет о преступлении, которое было совершено 26 сентября 2012 года в помещении кафе «Талисман Востока» на улице Красного Маяка, где было обнаружено тело 27-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Следователи, криминалисты и сотрудники угрозыска проанализировали материалы уголовного дела, а также проверили собранные доказательства. По результатам следственных действий, а также на основании свидетельских показаний обвиняемый был задержан. Выяснилось, что ранее он был судим за совершение особо тяжких преступлений.

«В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, в ближайшие время следствием будет заявлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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