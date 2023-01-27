Гастарбайтеры пополнили московский бюджет рекордной суммой налогов

В 2022 году иностранцы, работающие по трудовым патентам, перечислили в бюджет Москвы рекордную сумму налога на доходы физических лиц – почти 32 миллиарда рублей. Об этом сегодня со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«В 2022 году работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане перечислили в городской бюджет почти 32 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эта сумма стала рекордной за все восемь лет работы системы трудовых патентов для мигрантов. По сравнению с 2021-м объем отчислений вырос на 45%», – говорится в сообщении.

Багреева отметила, что сейчас трудовые мигранты работают в таких отраслях, как строительство, ЖКХ, торговля, транспорт, доставка, занимая позиции, на которые чаще всего неохотно идут работать москвичи.

«За 2015-2022 годы объем поступлений в бюджет Москвы в виде платежей за трудовой патент составил около 145 миллиардов рублей, или около 2% поступлений НДФЛ – одного из трех ключевых налогов, формирующих бюджет города», – отметила глава департамента.

Единственной организацией, в которой граждане Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и Таджикистана могут получить трудовой патент для работы в Москве и Московской области, является Многофункциональный миграционный центр (ММЦ). В 2015-2022 годах учреждение выдало 3,8 миллиона патентов на работу в столице. С ноября 2021-го центр предоставляет услуги по оформлению патента для осуществления деятельности на территории Московской области – за прошлый год было выдано 322 тысячи таких документов.

Москва, Андрей Дорофеев

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