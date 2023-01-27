Причиной аварии вертолета во «Внуково» могли стать ошибка пилота или порыв ветра

Причиной аварии вертолета специального летного отряда «Россия» в столичном аэропорту «Внуково» могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В качестве версии рассматривается ошибка пилотирования, а также внезапный порыв ветра», – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, при посадке вертолет повредил винт, пострадавших нет.

На фото, распространяемом в соцсетях, видно, что у машины почти полностью разрушен задний винт. В остальном вертолет выглядит целым.

СЛО «Россия» занимается перевозками высшего руководства страны. В состав его флота входят не только самолеты, но и вертолеты. В частности, согласно данным реестра Росавиации, по состоянию на 19 января этого года на балансе СЛО стояло 6 многоцелевых вертолетов модификации Ми-8МТВ-1 и еще 12 – модификации Ми-8МТВ-1С. Таким образом, всего спецотряд владеет 18 вертолетами Ми-8, включая тот, который сегодня потерпел крушение во «Внуково».

Москва, Андрей Дорофеев

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