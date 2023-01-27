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Пятница, 27 января 2023, 17:21 мск

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Ранее судимый мужчина сжег четыре автомобиля на севере Москвы

Четыре автомобиля сгорело на севере столицы в результате поджога, устроенного местным жителем. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ночное время в полицию поступило сообщение о возгорании четырех машин, припаркованных возле дома на улице Маршала Федоренко. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный мужчина, предположительно с помощью легковоспламеняющейся жидкости, совершил поджог кроссовера немецкого производства. В дальнейшем огонь перекинулся еще на три автомобиля, которые стояли рядом», – рассказала Волк.

Пожарные ликвидировали возгорание. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам авто, превысила 5 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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