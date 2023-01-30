Грабитель под видом доставщика цветов ворвался в квартиру в Подмосковье

Неоднократно судимый грабитель ворвался в квартиру своей жертвы в подмосковной Балашихе, представившись доставщиком цветов. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленник совершил преступление в день своего рождения. Он купил букет белых роз в цветочном магазине на улице Фадеева в городе Балашихе и направился на улицу Некрасова. Там фигурант вошел в подъезд жилого дома, позвонил в одну из квартир и представился доставщиком цветов», – рассказала Волк.

Когда хозяйка открыла дверь, мужчина напал на нее и запер в ванной комнате. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, грабитель выпрыгнул из окна второго этажа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на территории Ярославской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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