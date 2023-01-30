Ящик с военной пиротехникой обнаружили на мусороперерабатывающем заводе в Москве

На территории мусороперерабатывающего завода на севере Москвы в выходные был обнаружен ящик с надписью «снаряды для гаубицы», внутри которого находилась военная пиротехника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

«Около 18 часов в дежурную часть позвонил сотрудник частного охранного предприятия, который рассказал, что на территории мусороперерабатывающего завода, расположенного в Сигнальном проезде, при сортировке отходов был обнаружен подозрительный ящик», – рассказал собеседник агентства.

Внутри ящика нашли взрывпакет для отсека и палубы (31 штука), взрывпакет палубный (36 штук), взрывпакет для корабельного отсека (71 штука). Также в ящике находились сигнальные патроны, пакеты с селитрой и порохом.

Экспертиза показала, что эти взрывпакеты применяются для проведения учебных занятий на кораблях Военно-морского флота при имитации выстрела орудий, рассказал источник.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК), сообщил источник. Максимальное наказание по этой статье составляет до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается происхождение обнаруженных взрывпакетов.

Москва, Андрей Дорофеев

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