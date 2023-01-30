Теракт или диверсия: трое подростков повредили инфраструктуру железной дороги в московском регионе

Трое подростков из подмосковного Чехова задержаны на станции «Москва – Курская» за повреждение транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.

«Учащиеся 8-го класса посредством мессенджера Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за денежное вознаграждение предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД. Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к уголовной ответственности.

Как отметили в ФСБ, действия школьников в зависимости от обстоятельств квалифицируются по статье 205 УК России (террористический акт) или статье 281 УК РФ (диверсия). Данные статьи предусматривают наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В частности, это может касаться и лиц, достигших 14-летнего возраста.

Москва, Андрей Дорофеев

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