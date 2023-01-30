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Понедельник, 30 января 2023, 14:43 мск

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Убивший двух человек житель Подмосковья выдавал себя за жертву похищения

Суд признал жителя подмосковного Королева виновным в двойном убийстве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что 3 мая 2021 года мужчина, находясь в гостях у своего знакомого в квартире в Королеве, в ходе распития спиртного и на почве личной неприязни совершил убийство двух человек.

«Расследование уголовного дела осложнялось тем, что на первоначальном этапе мужчина выдвинул версию о том, что потерпевшие несколько дней удерживали его в квартире и пытались убить», – уточнили в ведомстве.

Результаты следственных действий, заключения ситуационной и судебно-медицинской экспертиз, а также проведенный анализ биллинговых соединений опровергли версию мужчины.

Приговором Московского областного суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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