Следком возбудил уголовное дело по факту избиения 16-летнего участника квеста в Москве

Несовершеннолетний участник игрового квеста получил травмы на северо-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в вечернее время 29 января 2023 года во время проведения игрового квеста в подвальном помещении, расположенном на улице Академика Комарова в городе Москве, в результате взаимодействия с ведущими 16-летний подросток получил телесные повреждения», – говорится в сообщении ведомства.

Подросток был доставлен в одну из городских больниц, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого он был отпущен домой.

По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучается служебная документация, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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