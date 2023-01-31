Иностранец устроил налет на дом пенсионерки в Подмосковье

Гражданин одной из стран ближнего зарубежья ворвался ночью в Подмосковье в дом пенсионерки, связал жертву и отнял сбережения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по московской области.

«В ночное время злоумышленник проник на территорию частного домовладения, расположенного в деревне Поддубки. Воспользовавшись тем, что распределительный щиток, стоящий во дворе, не заперт, он отключил электроэнергию, после чего разбил окно на террасе и залез в дом», – говорится в сообщении ведомства.

От грохота проснулась 68-летняя хозяйка жилища. Когда она подошла к входной двери, мужчина напал на неё. Угрожая пенсионерке расправой, он связал её скотчем и потребовал выдать ценности. Напуганная пожилая женщина отдала ночному визитёру сбережения, две банковские карты с пин-кодами и телефон. Получив желаемое, злоумышленник уехал на такси. Общий ущерб составил порядка 19 тысяч рублей.

На крики потерпевшей прибежали неравнодушные соседи, которые развязали пенсионерку и вызвали полицию. Правоохранители обнаружили 28-летнего налетчика на одной из улиц города Дмитрова.

«Задержали подозреваемого в разбое в момент, когда тот возвращался из банка. Как выяснилось, злоумышленник планировал снять с похищенных карт деньги, однако пожилая женщина успела их заблокировать. Стражи правопорядка изъяли у мужчины кредитки. Телефоном и деньгами он успел распорядиться по собственному усмотрению», – добавили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Дмитровским городским судом фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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