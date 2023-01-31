Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве модели Гретты Ведлер

Пресненская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего Дмитрия Коровина, обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«Установлено, что 24 февраля 2021 года Коровин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из отелей на ул. Смоленская, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, ударил девушку кулаком в лицо, от чего она упала на кровать, где обвиняемый нанес ей удары в область головы и туловища. После этого он придавил голову потерпевшей подушкой, перекрыв доступ кислорода в легкие, от чего она скончалась», – говорится в сообщении прокуратуры.

После этого, по версии следствия, Коровин поместил тело убитой, постельное белье и одежду со следами крови в чемодан и перевез в Липецк, где год хранил в багажнике своего автомобиля. 12 марта 2022 года тело было обнаружено.

Кроме того, было установлено, что Коровин присвоил принадлежащий жертве мобильный телефон, личные вещи и оформил от ее имени кредит на сумму 743 тысяч рублей.

«Кроме того, Коровин, достоверно зная пароль от банковского счета потерпевшей, установил на свой мобильный телефон приложение, к которому привязал банковский счет, и посредством бесконтактной оплаты покупал различные товары в магазинах Москвы, оплачивал услуги, а также обналичивал денежные средства. Таким образом Коровин похитил со счета 1,5 млн рублей», – уточнили в прокуратуре.

По результатам расследования Коровин обвиняется в совершении убийства, краж, в том числе с банковского счета, мошенничества. (ч.1 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ).

Предполагается, что уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей. Как уточнили в прокуратуре, свою вину Коровин признал.

Москва, Андрей Дорофеев

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