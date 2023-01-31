Семилетняя девочка погибла, провалившись под лед на Клязьме

Семилетняя девочка погибла в Подмосковье, провалившись под лед во время прогулки по реке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, 29 января 2023 года девочка в дневное время без сопровождения взрослых вышла на неокрепший лёд реки Клязьма в городском округе Павловский Посад и провалилась под воду. В результате ребёнок погиб», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что Павлово-Посадская городская прокуратура проводит проверку полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за ребёнком.

В главном следственном управлении Следственного комитета России по Подмосковью сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 и статье 125 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности и оставление в опасности).

По информации регионального главка МЧС, тело девочки удалось найти только сегодня.

Москва, Андрей Дорофеев

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