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Среда, 1 февраля 2023, 10:08 мск

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В сгоревшей квартире на юго-востоке Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями

В квартире на юго-востоке столицы, где сегодня рано утром произошел пожар, обнаружили тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия 1 февраля 2023 года в квартире жилого дома по улице Чистопольской в городе Москве произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилище были обнаружены тело хозяина квартиры и его одноклассника с многочисленными ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что в квартиру зашли трое мужчин», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление лица причастного к совершению преступления», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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