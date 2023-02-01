В сгоревшей квартире на юго-востоке Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями

В квартире на юго-востоке столицы, где сегодня рано утром произошел пожар, обнаружили тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия 1 февраля 2023 года в квартире жилого дома по улице Чистопольской в городе Москве произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилище были обнаружены тело хозяина квартиры и его одноклассника с многочисленными ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что в квартиру зашли трое мужчин», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление лица причастного к совершению преступления», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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