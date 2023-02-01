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Среда, 1 февраля 2023, 12:06 мск

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Столичные правоохранители задержали участников двойного убийства и поджога квартиры

Правоохранители задержали участников убийства двух мужчин, тела которых были найдены сегодня утром в сгоревшей квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По предварительным данным, в квартире находились еще двое мужчин 1995 и 1985 г.р., один из которых нанес потерпевшим ножевые ранения, другой поджег квартиру. Кроме того, из квартиры похищено имущество. Злоумышленники установлены и задержаны. Роли и степень участия каждого из них устанавливается при координации прокурора», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня сообщалось, что после ликвидации пожара в квартире на улице Чистопольской были обнаружены трупы хозяина жилья и его одноклассника с признаками насильственной смерти.

«На теле хозяина квартиры обнаружено не менее 9 колото-резаных ранений в области грудной клетки и одно в области шей, на теле другого потерпевшего также обнаружены колото-резаные ранения в области шеи и грудной клетки», – уточнили в столичной прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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