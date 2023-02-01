Москва в полтора раза увеличит число выставленных на торги участков для строительства жилья и бизнес-объектов

Власти Москвы выставят в текущем году на торги около 150 участков для строительства коммерческих и жилых объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Представители бизнеса и жители могут арендовать и приобрести на аукционах земельные участки для возведения офисов, а также торговых, спортивных, промышленных и общественных объектов и под индивидуальное жилищное строительство. В 2023 году город планирует выставить на торги около 150 территорий, более половины из них будут предложены горожанам для строительства частных домов», – цитирует Ефимова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра уточнил, что в прошлом году предприниматели и граждане арендовали и купили у города 100 земельных участков.

По его словам, горожане активно участвуют в торгах на право аренды или покупки земли под индивидуальное жилищное строительство. Для представителей малого бизнеса и самозанятых проводятся специализированные торги, в которых город реализует права на участки для строительства зданий площадью до 1,5 тысячи квадратных метров. Инвесторам предлагаются площадки под строительство коммерческой, жилой и другой недвижимости.

«Из всех арендованных и купленных в 2022 году земельных участков 26 договоров аренды заключены представителями бизнеса для строительства торговых, бытовых и спортивных объектов, а также многофункциональных комплексов и производств. Для индивидуального жилищного строительства москвичи арендовали или приобрели 74 участка», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Москва, Андрей Дорофеев

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