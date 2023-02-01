В Москве гастарбайтер заказал машину с грузчиками, чтобы обворовать бар

В Москве задержан уроженец одной из республик ближнего зарубежья за кражу музыкального оборудования. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, в развлекательное заведение на Новослободской улице была привезена арендованная аппаратура стоимостью 1,5 млн рублей. Через некоторое время владелец акустической техники, приехав в бар, обнаружил отсутствие своего имущества, которое хранилось в служебном помещении.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка на Дорожной улице в Южном административном округе столицы задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, временно проживающий в Москве. Выяснилось, что злоумышленник подрабатывал в кафе разнорабочим и имел свободный доступ в подсобку», – говорится в сообщении ведомства.

Разнорабочий нанял автомобиль с ничего не подозревавшими грузчиками и, похитив оборудование, распорядился им по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража в особо крупном размере). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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