«Ну что, опять асфальт класть в дождь?» Спикер Совета Федерации требует от правительства РФ ввести мораторий на закон о госзакупках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена потребовать от правительства РФ ввести мораторий на нормы закона №44 о контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд. По ее мнению, начало освоения выделенных на инфраструктурные проекты бюджетных средств с 1 июля неприемлемо, особенно для северных районов.

«(В правительстве) упорядочили систему госзакупок, конкурсов, сократили по возможности сроки, но это кардинально не решает проблему… Как правило, проигравшие компании под надуманными предлогами обращаются в ФАС, начинаются суды. Но даже если все идет по плану, остается с 1 июля до конца года полгода практически для освоения средств, которые выделены на социальные объекты, на школы, на детсады, на дороги и так далее. Для северных регионов это вообще неприемлемо, там короткий строительный период, потому что морозы и так далее», – подчеркнула Матвиенко, выступая сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента.

По ее мнению, что надо пересмотреть сроки заключения контрактов с учетом «новой реальности, не цепляться за какие-то догмы». «Может быть наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность (аплодисменты) быстро осваивать средства, потому что 44-й закон подавался как борьба с коррупцией, наведение порядка. Те, кто воровал, как говорится, те, кто нечистоплотно себя вел, тот, кто отдавал подряды своим карманным компаниям, они и в рамках 44-го закона находят пути. А добросовестные подрядчики – они страдают. Ну, не можем мы, когда бюджет мы стараемся, напрягаемся, до 1 декабря принимаем бюджет, а выделенные деньги, если проходить все процедуры, начинают осваивать с июля. Ну что, опять асфальт класть в дождь, в зиму стройку вести под сильными морозами», – констатировала она.

«Давайте поручим (вице-спикеру Совета Федерации) Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство на период до завершения СВО наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов. Это, конечно, не отменяет контроля и правоохранительных органов, и тех, кто ведет контроль, чтобы «хватать за руку» недобросовестных подрядчиков. Но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств для развития страны, – заявила спикер Совета Федерации.

«Николай Андреевич, в течении недели подготовьте, пожалуйста, обращение в правительство, я переговорю с председателем правительства. Полагаю, будет правильным наложить мораторий, развязать руки и дать возможность эффективного, а не в спешке – быстрого, некачественного, освоения выделяемых денег на развитие страны и инвестиций в экономику», – заключила Матвиенко под бурные аплодисменты сенаторов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»