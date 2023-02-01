В Совете Федерации раскритиковали идею изымать собственность у дачников-неплательщиков

Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла жесткой критике идею риелторских компаний, забирать дачи и земельные участки при неуплате членских взносов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). По ее словам, нельзя создавать даже повода по изъятию частной собственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему изъятия дачных земель у неплательщиков поднял сенатор Александр Двойных. «Риелторы предложили изымать дачи и земельные участки в садовых некоммерческих товариществах, если владелец три года и более не платит целевые членские взносы. Данная инициатива не столько направлена на развитие садоводства и огородничества, сколько создает чувство незащищенности у наших граждан. Ведь зачастую возникновение задолженности по уплате членских взносов – это не вопрос бесхозности объекта, а свидетельство трудной жизненной ситуации человека. Тема бесхозных земель важная, но ее решение не должно порождать социальную напряженность в нашем обществе», – подчеркнул он.

Двойных обратил внимание, что сейчас в нижней палате парламента к рассмотрению во втором чтении готовится сенаторский законопроект, который как раз «упрощает процедуру регистрации бесхозной недвижимости и создает условия для поиска собственников заброшенного имущества».

«В действующем законодательстве у нас есть рычаги влияния на должников по взносам СНТ. Эти меры нужно совершенствовать, но ни в коем случае нельзя нарушать базовые конституционные принципы защиты граждан. Предлагаю, чтобы наш комитет взял этот вопрос на контроль и вместе с правительством дал данной инициативе (риелторов) обоснованную политическую, социально-экономическую и, главное, правовую оценку», – считает сенатор.

Со своей стороны Матвиенко поддержала такую точку зрения, назвав эту тему важной, и попросила Двойных донести мнение Совета Федерации до правительства и депутатов Госдумы. «Вот это все – отнять, переделить, изъять… ну вот, всё, не надо! Боже упаси, этим заниматься. Право частной собственности святое, и всех «под одну гребенку» – это неправильно. Действительно, трудная жизненная ситуация – человек не может оплатить взносы – это не должно являться причиной отнятия у него того, что ему принадлежит. И те меры, которые предлагает комитет, – они юридически корректные, спокойные. Во многих случаях может помочь надо людям», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

«Да, надо бесхозное имущество, всю собственность регистрировать, безусловно. Но ни в коем случае не создавать даже прецедента возможности отнимать частную собственность. Александр Владимирович, доведите нашу позицию до правительства, до Госдумы, продвигайте тот закон, который спокойный, корректный с правовой точки зрения и с точки зрения конституции для его дальнейшего принятия», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

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