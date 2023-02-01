Студент колледжа напал на сотрудника службы безопасности московского метро

Полицейские задержали молодого человека, отправившего в нокдаун сотрудника службы безопасности столичного метрополитена. Об этом сообщил сегодня пресс-центр МВД России.

«Инцидент произошел в северном вестибюле станции метро «Саларьево» Сокольнической линии. В нарушение правил пользования Московским метрополитеном 18-летний житель столицы проигнорировал неоднократные требования пройти для проверки багажа в досмотровую зону, а затем нанес удар рукой одному из представителей службы безопасности», – говорится в сообщении ведомства.

Получивший удар охранник упал, а молодой человек забежал в вагон электропоезда, однако его моментально вернули на платформу задержали сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене.

«Пострадавший госпитализирован и проходит лечение в одной из городских клинических больниц», – добавили в полиции.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).

Москва, Андрей Дорофеев

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