В «Шереметьево» задержали мошенника, обещавшего за полмиллиона долларов решить проблемы на таможне

Правоохранители задержали в аэропорту «Шереметьево» мужчину, пытавшегося выманить у коммерсанта 500 тысяч долларов за решение проблем на таможне. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

К полицейским обратился предприниматель, который сообщил, что 48-летний знакомый пытается обманным путём завладеть его деньгами под предлогом оказания услуг на таможне.

«Коммерсант ввёз из Китая в Россию партию товаров народного потребления. Однако в Приморском крае груз был задержан сотрудниками таможни и помещён на склад временного хранения для проведения дополнительного досмотра. Спустя некоторое время бизнесмену позвонил его знакомый из Ленинградской области и предложил содействие в решении проблем с прохождением процедуры по легализации перемещения груза через границу. За свои услуги он потребовал 500 тысяч долларов США», – говорится в сообщении ведомства.

Встреча заявителя со злоумышленником проходила под наблюдением сотрудников полиции и ФСБ в одном из кафе аэровокзального комплекса. Подозреваемого задержали, как только коммерсант передал ему пакет с 20 тысячами долларов и денежной «куклой», которая имитировала основную часть требуемой суммы.

«Задержанный заранее знал, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства по содействию в скором прохождении партии товаров», – отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант арестован.

Москва, Андрей Дорофеев

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