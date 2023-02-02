Житель Москвы по поддельным документам получал дубликаты чужих сим-карт, чтобы изучать переписку

В суд направлено уголовное дело 24-летнего москвича, который обвиняется в покушении на нарушение тайны переписки и телефонных переговоров, в подделке документов и попытке сбыта оружия. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что обвиняемый, действуя по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 5 мая 2022 года находясь в офисе одного из операторов телефонной связи, имея умысел на нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений жителя столицы, заказал услугу по замене сим-карты на абонентский номер, зарегистрированный на имя потерпевшего. Злоумышленник представился именем владельца номера и предоставил для подтверждения личности подложное водительское удостоверение на имя потерпевшего со вклеенной в него своей фотографией», – говорится в сообщении ведомства.

Установив сим-карту в свой мобильный телефон, молодой человек попытался войти в один из мессенджеров. Однако ему не удалось это сделать из-за необходимости введения пароля двухфакторной аутентификации.

Кроме этого, 29 апреля и 11 мая он по той же схеме получил дубликаты сим-карт еще двоих потерпевших. Но и в этих случаях неудачливому взломщику не удалось ввести правильные пароли.

Тогда молодой человек решил попробовать свои силы на ниве торговли оружием.

«Обвиняемый в июне 2022 года по указанию сообщника приобрел для последующего сбыта сигнальный пистолет МР-371, переделанный для стрельбы боевыми патронами, а также 8 боевых патронов, пригодных для производства выстрелов, которые обнаружены и изъяты в ходе обыска по месту его жительства», – отметили в прокуратуре.

Москвич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 138 УК РФ (покушение на нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, в целях его использования для совершение другого преступления), п. «а, в» ч. 5 ст. 222 УК РФ (покушение на сбыт оружия, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет).

Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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