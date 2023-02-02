В Подмосковье работник после ссоры с работодателем сжег складской ангар

В подмосковном Нахабино работник, чтобы отомстить работодателю поджег склад вторсырья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.
Нахабинские полицейские накануне вечером были вызваны по сигналу о пожаре, произошедшем на улице ул. Победы. В складском ангаре огонь распространился на 1400 квадратных метров, уничтожив хранившееся там вторсырье.
«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был установлен и доставлен в территориальное подразделение предполагаемый виновник пожара. Им оказался 41-летний житель Удмуртской Республики. Мужчина пояснил, что поджёг ангар после конфликта с работодателем», – говорится в сообщении ведомства.
По данному факту полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube