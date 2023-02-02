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Четверг, 2 февраля 2023, 12:46 мск

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В Подмосковье работник после ссоры с работодателем сжег складской ангар

В подмосковном Нахабино работник, чтобы отомстить работодателю поджег склад вторсырья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

Нахабинские полицейские накануне вечером были вызваны по сигналу о пожаре, произошедшем на улице ул. Победы. В складском ангаре огонь распространился на 1400 квадратных метров, уничтожив хранившееся там вторсырье.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был установлен и доставлен в территориальное подразделение предполагаемый виновник пожара. Им оказался 41-летний житель Удмуртской Республики. Мужчина пояснил, что поджёг ангар после конфликта с работодателем», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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