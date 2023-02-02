Обвиняемый в педофилии сотрудник столичного катка подозревается в совершении аналогичных преступлений

Столичные следователи ищут потерпевших от действий сотрудника ледового катка, арестованного за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 24 января 2023 года обвиняемый, работая на ледовой арене одного из торговых центров, расположенных на территории Тушинского района, во время занятия совершил в отношении малолетней девочки иные насильственные действия сексуального характера. О произошедшем девочка рассказала взрослым, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

47-летнему мужчине предъявлено обвинение п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Однако правоохранители не исключают, что от его действий могли пострадать и другие дети. В связи с этим СК призвал граждан, располагающий какой-либо информацией на этот счет, обратиться в Тушинский межрайонный следственный отдел ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»