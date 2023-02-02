российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 февраля 2023, 16:54 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за аварийного состояния детской коррекционной школы

Уголовное дело возбуждено после появления в СМИ информации об аварийном состоянии здания детской коррекционной колы в подмосковной Лобне. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«В сюжете сообщается, что родители, обучающихся в данной школе детей, обеспокоены отсутствием ремонта в здании, в котором штукатурка падает с потолка, труба неисправна. Кроме этого, в учреждении нет лекарств ввиду отсутствия лицензии на оказание медицинских услуг при том, что в данной школе обучаются дети с различными заболеваниями», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что дело возбуждено по факту халатности (ст. 293 УК РФ).

Следствием запланированы осмотры, допросы и изучение всей необходимой документации.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье ищут железнодорожного диверсанта / В Подмосковье работник после ссоры с работодателем сжег складской ангар / В «Шереметьево» задержали мошенника, обещавшего за полмиллиона долларов решить проблемы на таможне / Житель Подмосковья приговорен к 20 годам колонии за убийство двухлетнего ребенка / Семилетняя девочка погибла, провалившись под лед на Клязьме / Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве модели Гретты Ведлер / Иностранец устроил налет на дом пенсионерки в Подмосковье / Убивший двух человек житель Подмосковья выдавал себя за жертву похищения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, ЧП в Подмосковье,