В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за аварийного состояния детской коррекционной школы

Уголовное дело возбуждено после появления в СМИ информации об аварийном состоянии здания детской коррекционной колы в подмосковной Лобне. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«В сюжете сообщается, что родители, обучающихся в данной школе детей, обеспокоены отсутствием ремонта в здании, в котором штукатурка падает с потолка, труба неисправна. Кроме этого, в учреждении нет лекарств ввиду отсутствия лицензии на оказание медицинских услуг при том, что в данной школе обучаются дети с различными заболеваниями», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что дело возбуждено по факту халатности (ст. 293 УК РФ).

Следствием запланированы осмотры, допросы и изучение всей необходимой документации.

Москва, Андрей Дорофеев

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