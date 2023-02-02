«Культурный суверенитет»: в Совете Федерации выступили за возвращение госидеологии и цензуры

В России необходимо ввести цензуру, а в Основном законе страны утвердить идеологические стандарты. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено сегодня на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и попыткам вмешательства во внутренние дела РФ. По мнению сенаторов, такие решения требуются, чтобы избавиться от «культурной колонизации».

В частности, в ходе заседания сенатор Александр Вайнберг подчеркнул, что для обретения суверенитета России нужно, прежде всего, избавиться от культурной колонизации. «От этой колонизации культурной точно нам надо избавляться… Устал от этой пародийности, от этой клоунады, от того, что мы так долго с 90-х годов подражали и неудачно – что на эстраде, что в каких-то других культурных сферах. Ну вот, точно мы должны сейчас почиститься», – заявил он.

В то же время, как считает сенатор, у молодого поколения, в том числе уехавших из страны граждан нужно «разбудить историческую память». «Мы в этом тоже виноваты. Ну, давайте исправлять тогда свои ошибки и воспитывать эту молодежь. Но нам надо с точки зрения и законодательства, и того, что мы не зря свой хлеб проедаем как сенаторы, все-таки и внимательно, и строго», – констатировал он.

«Все мы боимся цензуры или еще чего-то. Да пора уже порядок наводить! Это по совести будет нашей страны… Мы прорвемся. У нас Минин и Пожарский всегда найдутся от всякой нечисти страну освободить, как в 1612-м», – заявил Вайнберг.

Сенатор Евгений Савченко со своей стороны отметил, что культура является важнейшим элементом формирования, прежде всего, сознания населения. «Сегодня в мире идет борьба не столько за ресурсы, не столько за территории или еще за что-то, сегодня идет борьба за сознание. Сознание – главный фактор борьбы, которая развернулась, в том числе, на полях Украины. И вербовать агента – сегодня не обязательно, чтобы он об этом знал. В этой части, мне кажется, у нас очень много таких завербованных агентов, которые не знают об этом, – их миллионы, которые за последние годы воспитались в совершенно иной, не русской, не российской ментальности и не русской среде, а в англоязычной среде. Давайте мы, наверное, признаемся, что последние 20-30 лет мы живем в англоязычной среде со всеми ее достоинствами, ну, естественно, недостатками», – подчеркнул он.

«Это наше кино, уличные вывески… А наши песни – зайдите в любой ресторан в Москве, в другом городе: какая там фоновая музыка? Там нет русских песен, мелодий. Там все англоязычное. А фон, он же влияет на наше подсознание. Думаю, что Минкультуры никакого труда не составляет какие-то сигналы подавать. Здесь не нужно законы принимать, а просто подавать сигналы и исправлять ситуацию… У нас отсутствует книгоиздательская политика вообще. Она коммерциализирована. А книготорговля. Кто торгует сегодня книгами? А это важнейший элемент влияния на сознание, канал влияния. На 90% она монополизирована», – заявил сенатор.

По его мнению, для обретения культурного суверенитета требуется ревизия всего законодательства – вплоть до внесения изменений в Конституцию. «Великая культура, она появляется, когда есть великая идея. Культура, хотим мы – не хотим, она все-таки вторична к мировоззрению… Нам его нужно обретать. Менять нужно Конституцию, где мы записали, что у нас нет никакой идеологии, а идеология – мировоззрение, может быть так понимать, оно должно быть», – считает Савченко.

Сегодня на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию попыткам вмешательства во внутренние дела РФ обсуждали подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о внесении изменений в «Основы государственной культурной политики», который касается, в том числе, обеспечения культурного суверенитета страны. С этой целью при комиссии сформирована временная рабочая группа. Входящие в ее состав сенаторы вместе с экспертами, гражданским обществом, министерствами и ведомствами планируют выработать дорожную карту по реализации положений указа главы государства.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»