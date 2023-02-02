Правительство РФ поддержало законопроект об уголовном наказании за утечку персональных данных

Правительство РФ дало положительное заключение на проект закона об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных. Как сообщила первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, сейчас идет работа над окончательным текстом документа.

По словам сенатора, законопроектом будет установлена уголовная ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу баз данных. «Концепция законопроекта поддержана правительством РФ. Сейчас в Совете Федерации идёт работа над окончательным текстом проекта закона», – сообщила сенатор в своем телеграм-канале.

«Утечка» персональных данных – это серьёзная угроза для страны. Президент РФ Владимир Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян... Уверена, что данная инициатива своевременна, поскольку участились случаи продажи персональных данных жителей страны, причем, делается это «без стеснения», крупным оптом», – пояснила Рукавишникова.

В настоящее время за нарушение законодательства РФ о персональных данных грозит штраф для физлиц до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч, для юрлиц – до 100 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

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