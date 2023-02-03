Банда вымогателей в Москве заманивала жертв в кафе-ловушку

В Москве задержаны пятеро участников преступной группы, которые вымогали деньги у посетителей кафе, специально созданного в качестве ловушки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

«Сообщники организовали в подвальном помещении дома на Дмитровском шоссе кафе, куда их подельница приводила мужчин, с которыми знакомилась в сети Интернет. В конце вечера посетителям выставлялись счета на оплату заказов, завышенные в десятки раз. Тем клиентам, кто не соглашался с требуемой суммой, работники заведения наносили телесные повреждения и угрожали предметом, конструктивно схожим с пистолетом», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в полиции, у некоторых потерпевших злоумышленники отбирали мобильные телефоны, либо требовали расплатиться, оформив кредиты или заняв деньги у знакомых.

На данный момент установлена причастность задержанных к совершению преступлений в отношении четверых граждан. По этим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 161 и ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, вымогательство, грабеж и разбойное нападение).

В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного фигуранта – домашний арест.

Москва, Андрей Дорофеев

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