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Пятница, 3 февраля 2023, 17:36 мск

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Бульдог покусал детей в Подмосковье

В подмосковном Пушкино возбуждено уголовное дело по информации о нападении собаки на детей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В публикации СМИ сообщается, что собака напала на двоих детей на проспекте Просвещения. Одному из пострадавших детей понадобилась медицинская помощь в связи с получением укушенной раны лица. Также сообщается, что у животного имеются хозяева», – говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Планируется проведение допросов, назначение судебно-медицинских экспертиз с целью установления степени причиненного вреда здоровью пострадавших», – добавили в СК.

Проверку по данному факту организовала и Пушкинская городская прокуратура.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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