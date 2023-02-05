Спикер Госдумы призвал ООН расследовать преступления США против человечества

Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи, в результате которой погибли миллионы мирных людей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвав Организацию объединенных наций (ООН) расследовать преступления Вашингтона против человечества.

«20 лет одному из крупнейших обманов мирового сообщества Соединенными Штатами. На заседании Совбеза ООН госсекретарь Пауэлл обвинил Ирак в производстве оружия массового поражения, предъявив в качестве доказательства пробирку с «белым веществом». Совбез ООН не дал Вашингтону санкции на применение силы. Но американские войска всё равно напали на Ирак. Жертвами стали полмиллиона мирных граждан, президент казнён, страны не стало. Позднее Пауэлл признал: сцена с пробиркой была обманом. Но ответственность за это Вашингтон так и не понёс», – напомнил Володин.

«Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с «нерасширением» НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом – только в роли Пауэлла выступили Меркель и Олланд», – констатировал спикер Госдумы.

Как считает Володин, «политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства».

Москва, Светлана Антонова

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