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Понедельник, 6 февраля 2023, 10:40 мск

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Житель Балашихи зарезал соседского ребенка, демонстрируя боевые приемы

В подмосковной Балашихе девятилетний мальчик получил смертельное ножевое ранение груди в результате неосторожности соседа по коммуналке. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 4 февраля 2023 года в вечернее время 47-летний сосед по коммунальной квартире, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировал ребенку боевые приемы с использованием ножей, в процессе чего нанёс мальчику смертельное ранение». – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что мужчина задержан, его допрашивает следователь. Выясняются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«По информации следствия, ребенок проживал с отцом, его мать лишена родительских прав. В отношении должностных лиц органов профилактики организована проверка на предмет надлежащего исполнения обязанностей по осуществлению контроля за неблагополучной семьей», – отметили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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