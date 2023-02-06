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Понедельник, 6 февраля 2023, 10:40 мск

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Два человека погибли во время пожара на востоке Москвы

Трупы двух человек обнаружены в сгоревшей квартире на востоке столицы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Ночью 6 февраля 2023 года произошло возгорание в квартире жилого дома, расположенного по улице Вишняковской в городе Москве, после ликвидации которого обнаружены тела двух человек с признаками отравления угарным газом», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Следкомитета проводят по данному факту доследственную проверку.

«Предварительно установлено, что погибшие накануне происшествия распивали в помещении спиртные напитки. Следствием устанавливаются и опрашиваются очевидцы», – добавили в СК.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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