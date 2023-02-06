Заказчица убийства и киллер, перепутавший жертву, предстанут перед судом в Москве

Суд в Москве рассмотрит дело ранее судимых 37-летней женщины и 39-летнего мужчины из Воронежской области, которые обвиняются, соответственно, в организации и исполнении покушения на убийство, совершенного 18 лет назад. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что в период ноября 2003 года по июль 2005 года женщина, испытывая неприязненные чувства к мужу своей матери, вызванные постоянными конфликтами в семье, узнав, что мужчина застраховал свою жизнь и в случае его смерти супруга являясь единственным выгодоприобретателем, сможет получить компенсацию 1,5 млн рублей, договорилась с матерью организовать убийство мужчины и разделить полученные денежные средства между собой», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Женщины привлекли к реализации своего плана знакомого. Мужчина приобрел оружие, а организатор покушения сообщила ему код домофона подъезда, в котором жил потенциальный потерпевший.

«2 ноября 2005 года, находясь в подъезде жилого дома по Филевскому бульвару, исполнитель увидел вышедшего из лифта ранее незнакомого мужчину, полагая, что организаторам преступления удалось обеспечить появление потерпевшего, ошибочно идентифицировал его как предполагаемую жертву», – отметили в прокуратуре.

Киллер дважды выстрелил в спину случайного мужчины и сбежал, считая, что выполнил заказ. На самом деле потерпевший получил вред здоровью средней тяжести и был вовремя госпитализирован. Поскольку убийство не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, женщина обвиняется по части 3 статьи 33, части 3 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация покушения на убийство по найму), мужчина – по части 3 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство по найму).

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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