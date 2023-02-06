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Понедельник, 6 февраля 2023, 12:41 мск

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Житель Подмосковья погиб из-за замечания по поводу громкой музыки

Причиной нанесения смертельных побоев жителю подмосковного Подольска стало сделанное им замечание по поводу громкой музыки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Конфликт 47-летнего потерпевшего и двоих мужчин произошел вечером 4 февраля на бульваре Юности.

«Следователями проведен комплекс следственных действий, в том числе изучено видео с камер. Установлено, что удары потерпевшему наносил один мужчина, а второй стоял рядом. Подозреваемый уже дал следователю признательные показания, сообщив, что нанес потерпевшему не менее пяти ударов кулаком в область лица за то, что тот сделал замечание по поводу громкости музыки, которую они слушали из переносной колонки», – говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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