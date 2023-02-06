российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 февраля 2023, 16:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Расход питьевой воды в Москве с 2010 года сократился на треть

Расход воды в системе централизованного водоснабжения Москвы с 2010 года сократился на треть при постоянном росте численности населения. Об этом сообщил сегодня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В столичном регионе сохраняется тенденция к поступательному снижению объемов водопотребления как в абсолютных значениях, так и в пересчете на одного жителя. Если в 2010 году ежесуточно поставляли абонентам около 4 млн кубометров питьевой воды, то сегодня даже с учетом значительного прироста населения и расширения географии московского водопровода этот показатель находится на уровне 2,7-2,8 млн кубометров», – цитирует Бирюкова пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам вице-мэра, сократить расход воды удалось благодаря внедрению ресурсосберегающих технологий и популяризации индивидуальных приборов учета.

«Городская сеть водоснабжения в Москве является самой протяженной в стране – более 13 тыс км, на объектах системы внедрены самые современные технологии, повышающие качество воды, в том числе озонирование с сорбцией на активированном угле. Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной», – отметил Бирюков.

В прошлом году со станций водоподготовки вышло более 1 млрд кубометров питьевой воды.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Москва в полтора раза увеличит число выставленных на торги участков для строительства жилья и бизнес-объектов / Гастарбайтеры пополнили московский бюджет рекордной суммой налогов / Власти Москвы выселяют Сахаровский центр* / Срок легализации перепланировок в домах продлен в Москве до конца года / В Москве в 2022 году заключили самое большое количество браков за 105 лет существования органов ЗАГС / Выездные бригады московских врачей провели профосмотры почти трех тысяч детей в ЛНР / Обеспечивать порядок во время Крещения в Москве будут около 12 тысяч человек / Дно Москвы-реки углубили для запуска пассажирских электросудов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Правительство Москвы,