Расход питьевой воды в Москве с 2010 года сократился на треть

Расход воды в системе централизованного водоснабжения Москвы с 2010 года сократился на треть при постоянном росте численности населения. Об этом сообщил сегодня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В столичном регионе сохраняется тенденция к поступательному снижению объемов водопотребления как в абсолютных значениях, так и в пересчете на одного жителя. Если в 2010 году ежесуточно поставляли абонентам около 4 млн кубометров питьевой воды, то сегодня даже с учетом значительного прироста населения и расширения географии московского водопровода этот показатель находится на уровне 2,7-2,8 млн кубометров», – цитирует Бирюкова пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам вице-мэра, сократить расход воды удалось благодаря внедрению ресурсосберегающих технологий и популяризации индивидуальных приборов учета.

«Городская сеть водоснабжения в Москве является самой протяженной в стране – более 13 тыс км, на объектах системы внедрены самые современные технологии, повышающие качество воды, в том числе озонирование с сорбцией на активированном угле. Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной», – отметил Бирюков.

В прошлом году со станций водоподготовки вышло более 1 млрд кубометров питьевой воды.

Москва, Андрей Дорофеев

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