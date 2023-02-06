Путин разрешил некоторым экспортерам не продавать валютную выручку

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене требования обязательной продажи валютной экспортной выручки для компаний, которые действуют в рамках исполнения межправительственных соглашений.

Как следует из документа, экспортеры, которые непосредственно передают зарубежным покупателям товары от российских поставщиков, получают право переводить полученные средства на счета поставщиков в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной валюты.

Перевод полученных средств в иной, чем указано в договоре поставки, иностранной валюте без ее обязательной продажи сможет осуществляться только с предварительного согласия поставщика.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Напомним, 28 февраля 2022 года глава государства обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. В мае президент снизил требование о продаже валюты до 50% выручки. Позже решение было передано на усмотрение правительственной комиссии.

Москва, Светлана Антонова

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