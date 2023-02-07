российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 февраля 2023, 10:05 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Ёмкость с горючей жидкостью взорвалась во время тушения пожара на складе в столице

Взрыв ёмкости с горючей жидкостью произошел минувшей ночью во время тушения пожара на складе в столице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«6 февраля в 22:31 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о пожаре по адресу: Каширское шоссе, д. 3, к. 2, стр. 11. Происходило загорание деревянных поддонов и упаковки в одноэтажной пристройке административно-складского здания на площади 50 кв. метров», – говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спального гарнизона Москвы. Звенья газодымозащитной службы провели разведку, чтобы исключить нахождение людей в здании.

«В ходе тушения произошёл взрыв ёмкости с горючей жидкостью, из-за чего площадь пожара увеличилась до 300 кв. метров», – добавили в департаменте.

Для тушения пожара было проложено 3 магистральные линии, работало 5 пенных стволов и 8 водяных, были установлены подъёмные механизмы для подачи воды и пены с тыльной стороны здания.

С помощью тепловизоров пожарные проверяли помещение на наличие скрытых очагов. Для удаления дыма из здания проводилась тактическая вентиляция.

Пожар был ликвидирован в 01:55. Пострадавших нет.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Сын оказался причастен к убийству супругов-пенсионеров на юго-западе Москвы / Заказчица убийства и киллер, перепутавший жертву, предстанут перед судом в Москве / Столичные супруги-пенсионеры стали жертвами убийства / Два человека погибли во время пожара на востоке Москвы / Банда вымогателей в Москве заманивала жертв в кафе-ловушку / Обвиняемый в педофилии сотрудник столичного катка подозревается в совершении аналогичных преступлений / Житель Москвы по поддельным документам получал дубликаты чужих сим-карт, чтобы изучать переписку / Строительный рынок горит на юге Москвы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,