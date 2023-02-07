Ёмкость с горючей жидкостью взорвалась во время тушения пожара на складе в столице

Взрыв ёмкости с горючей жидкостью произошел минувшей ночью во время тушения пожара на складе в столице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«6 февраля в 22:31 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о пожаре по адресу: Каширское шоссе, д. 3, к. 2, стр. 11. Происходило загорание деревянных поддонов и упаковки в одноэтажной пристройке административно-складского здания на площади 50 кв. метров», – говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спального гарнизона Москвы. Звенья газодымозащитной службы провели разведку, чтобы исключить нахождение людей в здании.

«В ходе тушения произошёл взрыв ёмкости с горючей жидкостью, из-за чего площадь пожара увеличилась до 300 кв. метров», – добавили в департаменте.

Для тушения пожара было проложено 3 магистральные линии, работало 5 пенных стволов и 8 водяных, были установлены подъёмные механизмы для подачи воды и пены с тыльной стороны здания.

С помощью тепловизоров пожарные проверяли помещение на наличие скрытых очагов. Для удаления дыма из здания проводилась тактическая вентиляция.

Пожар был ликвидирован в 01:55. Пострадавших нет.

Москва, Андрей Дорофеев

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