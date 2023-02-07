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Вторник, 7 февраля 2023, 13:53 мск

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Трое жителей Москвы ответят в суде за попытку выманить у подследственного миллион долларов

Трое москвичей предстанут перед судом за попытку выманить миллион долларов в обмен на обещание помочь с закрытием уголовного дела. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что в марте 2019 года обвиняемым стало известно, что их знакомый предприниматель проверяется на причастность к совершению преступления и решили воспользоваться этой информацией. «Они сообщили предпринимателю и его адвокату о наличии у них возможности оказать содействие в непривлечении его к уголовной ответственности», – говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, сообщники в ходе встреч с адвокатом своей жертвы регулярно убеждали его, что обладают многочисленными связями среди высокопоставленных правоохранителей, при помощи которых за миллион долларов могут оказать содействие в непривлечении коммерсанта к уголовной ответственности.

В результате адвокат 27 декабря 2019 года передал злоумышленникам первую часть средств – 500 тысяч долларов. При этом предприниматель был все же привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (подстрекательство к растрате), и он был объявлен в федеральный розыск.

«Довести свой преступный умысел до конца и получить вторую часть денежных средств сообщники не смогли, поскольку потерпевший, понимая, что в отношении него совершается преступление, прекратил общение с ними и обратился с заявлением в правоохранительные органы», – уточнили в прокуратуре.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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