Московские власти рассчитывают переселить по реновации миллион человек

Власти Москвы намерены переселить по программе реновации миллион человек, что в 10 раз превышает число москвичей, которых уже коснулся данный проект. Об этом сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы одобрили в свое время проект реновации жилья. Уже переселили 100 тысяч жителей – целый город. Но это только начало этой огромной программы, в ближайшие три года мы переселим еще 200 тысяч. В конечном счете у нас задача – переселить около миллиона жителей», – заявил мэр.

Собянин добавил, что объемы программы реновации удваиваются.

При этом он уточнил, что в минувшем году в Москве упали темпы жилищного строительства. «Мы в этом (2022) году ввели несколько меньше, чем в предыдущем: там было 7,8, сейчас – 6,8 (миллионов квадратных метров). Но любое строительство, и жилищное строительство, имеет свою определенную цикличность. Если взять пятилетний цикл, то мы раньше строили в Москве чуть больше 3 миллионов, сейчас мы вышли на 5, на 7 – на 6,8. То есть практически, если сравнить с пятилетним циклом, то мы строить стали в два раза больше жилья», – пояснил градоначальник.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»