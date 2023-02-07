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Вторник, 7 февраля 2023, 17:34 мск

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Московский суд вынес приговор мужчине, растлевавшему малолетних девочек на детской площадке

Московский городской суд вынес обвинительный приговор 31-летнему мужчине, совершившему развратные действия в отношении малолетних девочек на детской площадке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что 2 августа 2022 года Гиёс Вохидов, находясь на детской площадке, расположенной в микрорайоне Северное Чертаново, подошел к двум малолетним девочкам, в возрасте 9 и 10 лет. Пользуясь беспомощным состоянием малолетних, совершил в отношении них иные действия сексуального характера», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина признан виновным преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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