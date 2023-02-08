Члены банды Леснякова предстанут перед судом в Москве

В столице завершено расследование уголовного дела в отношении четверых членов межрегиональной ОПГ, известной, как банда Леснякова. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

В деле фигурируют Игорь Кузьменко, Валерий Чабанов, Ашот Мосоян и Сергей Селин. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нём, совершении убийств и иных преступлений.

«Установлено, что с 1999 по 2009 год члены преступной группы осуществляли свою незаконную деятельность под предлогом покровительства руководителям ряда предприятий: торгового объекта в городе Пушкино Московской области, строительного концерна «ВАНТ». Члены банды совершали убийства, разбойные нападения, иные преступления в отношении криминальных авторитетов, обманутых дольщиков и должников СК «ВАНТ» и ряда предпринимателей», – говорится в сообщении ведомства.

Всего на счету банды более 50 особо тяжких преступлений. Тщательно спланированные убийства зачастую имитировались под разбойное нападение либо под результат дорожного конфликта.

«Организаторы сообщества Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов уже приговорены к пожизненному лишению свободы. Третий организатор Андрей Чабанов, сын Валерия Чабанова, находится в международном розыске», – добавили в СК.

Соучастники пользовались поддельными документами на вымышленные имена, что давало возможность им длительное время скрываться от правоохранительных органов, отметили в Следкомитете. В частности, Завьялов только в 2014 году был задержан в Испании, после чего экстрадирован на территорию РФ.

Еще один активный участник преступного сообщества Игорь Кузьменко был задержан после 11 лет розыска.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», – сообщили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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