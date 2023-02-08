Житель Подмосковья по совету телефонного мошенника пытался поджечь отделение банка

В Подмосковье задержан мужчина, который бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из местных отделений банка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

В полиции уточнили, что 7 февраля в дежурную часть ОМВД России по Рузскому городскому округу поступило сообщение, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в отделение одного из банков на улице Социалистическая. Прибывшими на место ЧП полицейскими был задержан местный житель 1974 года рождения.

В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание было немедленно локализовано. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как уточняет телеграм-канал Baza, житель Подмосковья по имени Алексей совершил преступление после телефонного звонка «сотрудника службы безопасности банка», который первоначально убедил мужчину, что для защиты накоплений нужно взять кредит. Алексей оформил кредит на 1 миллион 357 тысяч рублей, после чего отправил сумму мошеннику.

В дальнейшем «сотрудник банка» объяснил мужчине, что для выявления мошенников нужно поджечь офис Сбера. Мошенник прислал инструкцию, как смешать «коктейль Молотова» и через несколько часов Алексей атаковал отделение банка.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»