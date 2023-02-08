Домодедовские таможенники изъяли почти 200 тыс швейцарских франков у гражданина Узбекистана

Гражданин Узбекистана пытался вылететь из Домодедово в Турцию с крупной суммой незадекларированной валюты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«Молодого человека с набитыми наличностью карманами остановили на «зеленом» коридоре аэропорта Домодедово. Пассажир вылетал в Турцию. Таможенникам он сообщил, что везет 10 тыс швейцарских франков. Но из карманов куртки достал 111 тысяч, а еще 80 тысяч таможенники нашли в другой куртке, сложенной в рюкзаке», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенники уточнили, что в рублевом эквиваленте сумма незадекларированной валюты составила около 14 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде. Пассажиру грозит крупный штраф или до 4 лет лишения свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

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