«Пузырь может лопнуть»: в Госдуме констатировали близость глобального кризиса

Мир стоит на пороге серьезного кризиса, который затронет экономику всех стран, в том числе Европы и Америки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете».

«В мире накапливается пузырь, который может лопнуть… Ожидается очень серьезный международный мировой кризис, который неизбежно скажется на экономических процессах, безработице, падении доходов населения во многих странах, в том числе, и европейских, американских, полагаю, и в азиатских, потому что мировая экономика очень взаимосвязана», – пояснил Аксаков.

Парламентарий обратил внимание, что кризис «неизбежно скажется и на ситуации в нашей стране», однако пережить его помогут серьезные объемы золотовалютных резервов. «Наша страна имеет серьезные резервы – почти $600 млрд, и соответственно, они будут задействованы для того, чтобы выполнялись и социальные задачи, и задачи, связанные с финансированием, например, новых направлений экономики, куда привлекаются средства и из бюджета. Так что мы в принципе защищены от мирового кризиса, в том числе благодаря тому, что есть международные резервы», – считает он.

«Примерно половина этих резервов западными странами заморожена – около $300 млрд. Они заморожены незаконно и естественно Россия будет предпринимать шаги, направленные на разблокировку этих средств. Ну и тем не менее у нас достаточно большой резерв, еще половина – где-то $290 млрд, которые мы свободно можем использовать для того, чтобы выполнять социальные и экономические задачи, стоящие перед нашим государством», – заключил Аксаков.

Москва, Мария Соколова

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