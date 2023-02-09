Слежка за бывшей супругой привела москвича на скамью подсудимых

Московский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, устроившего слежку за бывшей супругой. Об этом сообщила пресс-служба Таганской межрайонной прокуратуры Москвы.
«Установлено, что обвиняемый в ноябре прошлого года незаконно установил на автомобиль, принадлежащий его супруге, с которой фактически в семейных отношениях не состоял и находился в процессе расторжения брака, устройство, определяющее географические координаты местоположения объекта наблюдения, с целью последующего незаконного сбора сведений о ее перемещении и нахождении», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Полученную информацию о личной жизни женщины москвич распространил среди их общих знакомых, что квалифицировано правоохранителями как нарушение ее конституционного права на тайну личной жизни.
Кроме того, мужчина добрался до мобильного телефона экс-супруги и сфотографировал на свой смартфон фрагменты диалогов в мессенджере.
Все это квалифицировано следствием, как преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и иных сообщений граждан).
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Таганский районный суд Москвы.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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